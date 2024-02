MERCATO, Parametri zero: Viola 10 acquisti dal 21-22

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal portale Transfermarkt.it, con l'acquisto di Kostantinos Manolas, il secondo di seguito a parametro zero nel corso di questa sessione di mercato invernale la Salernitana è diventata la formazione che ha preso più calciatori 19 a titolo gratuito dalla stagione 2020-2021, ovvero quella del suo ritorno in massima serie. Da Gondo a Sepe, passando per Ochoa e Fazio, sono infatti 19 gli innesti a parametro zero fatti dai campani, più di tutti nel nostro campionato. La Fiorentina invece in questa speciale classifica è al nono posto insieme alla Roma con 10 acquisti a costo zero.

I viola dal 2021-2022 ha acquistato senza esborsi economici Mina, Jovic, Sirigu, Rosati, Bonaventura, Callejon, Valero, Ribery, Terracciano e Caceres. Sul podio di questa graduatoria dietro alla Salernitana ci sono l'Udinese con 18 e il Genoa con 16.