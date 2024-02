MERCATO, Muriel a Orlando. Unico viola in USA Josh Perez

FirenzeViola.it

L'attaccate dell'Atalanta, con i viola nel 2019, Luis Muriel ha raggiunto l'accordo con l'Orlando City ed è pronto a partire per gli USA. Prima di lui,dal 1996, quando dal Padova si trasferirono ai New England Revolution lo statunitense Alexis Lalas e il difensore Giuseppe Calderisi, ad oggi tanti sono stati i calciatori che hanno percorso la rotta dall'Italia all'America. Tra questi, soltanto un calciatore viola si è trasferito direttamente oltreoceano, ovvero Joshua Perez nel 2018. Il calciatore salvadoregno, al momento in forze al Tampa Bay Rowdies, passò dal club toscano ai Los Angeles FC.

Tra gli ex giocatori della Fiorentina invece i nomi più importanti che si sono trasferiti oltreoceano sono quelli di Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini. A riportarlo è il portale Transfermarkt.it.