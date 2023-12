MERCATO, Il City piomba in Argentina sul sostituto di Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Manchester City è pronto a sfoderare un altro colpo alla Julian Alvarez: il club neo-campione del mondo è infatti piombato su Claudio Echeverri, il talento 17enne del River Plate che ha annunciato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con i Millonarios. Secondo quando riportato dall'Argentina, il club di Pep Guardiola sarebbe pronto ad investire 25 milioni di sterline per acquistare il giovane attaccante argentino (ex compagno di Lucas Beltran coi millionarios) che resterebbe però in prestito fino a giugno in patria.