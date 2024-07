MERCATO, Il Besiktas punta Immobile, si valuta l'addio

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio. Per l'attaccante biancoceleste, non più al centro del progetto laziale come un tempo, c'è la corte serrata del Besiktas; come riportato dai media turchi, infatti, la squadra di Istanbul è pronta a mettere sul piatto un contratto a cifre importanti, superiori a quelle che Immobile percepisce oggi alla Lazio.

Il club biancoceleste, dal canto suo, vorrebbe un indennizzo economico, il presidente Lotito non è disposto a lasciar partire l'attaccante a parametro zero, ma l'accordo potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro che accontenterebbe la società biancoceleste non certo disposta a privarsi del calciatore senza un'offerta reputata congrua. (ANSA).