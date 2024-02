MERCATO, I principali paesi in cui è ancora aperto

FirenzeViola.it

Ieri alle 20:00 in Italia è suonato il gong definitivo alla sessione invernale di calciomercato. Da adesso e fino al 25 febbraio i club potranno tesserare soltanto calciatori che risultino essersi svincolati dalle precedenti società prima della fine della finestra di trasferimento. Anche per le altre principali leghe europee (Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1) il calciomercato si è chiuso nella giornata di ieri. Nel mondo però, ci sono ancora paesi in cui la sessione è aperta. Le squadre di queste nazioni, su tutte la Turchia, quindi potrebbero acquistare giocatori dalla Serie A. Di seguito la lista delle principali nazioni in cui il calciomercato è ancora aperto:

Austria: chiusura 6 febbraio.

Australia: chiusura 7 febbraio.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.