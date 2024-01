MERCATO, Fiorentina sulla punta classe 2006 Di Gianni

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diverse società di Serie A seguono con interesse un giovane calciatore che si sta mettendo in luce in Serie C con la maglia del Gubbio. Si tratta di Vincenzo Di Gianni, attaccante centrale classe 2006, che la squadra umbra ha spesso aggregato alla prima squadra schierandolo in sei occasioni, sempre da subentrante, e ricevendo in cambio un gol nella sconfitta contro la Torres di fine novembre.

Secondo quanto raccolto da TMW, su Di Gianni avrebbero messo gli occhi Fiorentina, Empoli, Lazio e Sassuolo con quest’ultimo club che sarebbe interessato al profilo del diciottenne più per l’estate che per questa finestra di mercato.