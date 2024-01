MERCATO, Fiorentina su un altro... Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro Terracciano per la Fiorentina? Da Verona sono sicuri: tra i club che seguono il centrocampista e difensore Filippo Terracciano per Hellaslive.it in pole ci sarebbe proprio il club viola. Sul classe 2003 veronese, nota lieta di questa prima parte del campionato dell'Hellas, secondo quanto riporta il sito si registra infatti l’interesse di diverse società, anche estere, con la Fiorentina al momento in vantaggio sulle dirette concorrenti per il jolly scaligero.

Anche l'esperto di mercato di Sky Di Marzio ha detto che la Fiorentina sta riflettendo se affondare il colpo. Il giocatore in questa stagione è stato sempre impiegato (18 presenze su 18) in più ruoli, sia a centrocampo (a destra) sia che come difensore centrale e terzino sinistro.