MERCATO, Atalanta-Hien: fissate le visite mediche

L'Atalanta stavolta ha deciso di fare sul serio per Hien, difensore del Verona già in estate vicino al passaggio in nerazzurro. Ma se ad agosto l'operazione non si era poi concretizzata, stavolta, complici alcuni infortuni come quello di Scalvini ieri, ha deciso di dare l'affondo per portare il giocatore a Bergamo e renderlo subito disponibile alla ripresa. Le visite sono infatti fissate per la prossima settimana quando il giocatore arriverà a Bergamo per firmare un contratto fino al 2028. L'operazione si aggira sui 10 milioni.