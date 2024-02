MENCUCCI, Con i viola 4 punti, mi vogliono ancora bene...

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, oggi dirigente del Lecce, Sandro Mencucci ha parlato così a distanza di due giorni dalla sconfitta viola in Puglia: "La Fiorentina mi vuole bene, a me che sono fiorentino, ci ha dato quattro punti che sono importanti per la nostra salvezza. Quella di venerdì è stata una gara al cardiopalma. Dopo il vantaggio viola ho rivisto i fantasmi di Genova. Nel primo tempo meritavamo più di un gol di vantaggio, ma non mi sarei mai immaginato un finale simile.

A parer mio, la Fiorentina forse ha pensato troppo presto di aver chiuso la partita. Stimo tanto il tencio viola e per il futuro non posso che augurargli il meglio. Adesso la squadra di Italiano non sta affrontando un buon momento ma quando torneranno in forma alcuni singoli come Gonzalez potrà tornare a giocarsela per l'Europa".