MELUSO, Ritiro possibile. Su Mazzarri zero riflessioni

Sconfitta pesante incassata oggi dal Napoli sul campo del Torino, al termine della quale i tifosi partenopei hanno iniziato a contestare la squadra e con la società che da domani dovrebbe far scattare il ritiro. Ne ha parlato, al termine del match coi granata, il ds dei campani Mauro Meluso, ai microfoni di Dazn: "Abbiamo aspettato che il mister scendesse dalla tribuna, poi abbiamo fatto una piccola riunione con lui e siamo andati a parlare con la squadra. È stata una partita per la quale ci scusiamo con la nostra gente. Ci dispiace molto, la squadra è irriconoscibile e parlavamo appunto di apportare subito correttivi per stimolare la squadra e cercare di tornare a una normalità che non c'è anche per tanti infortunati e calciatori che sono andati in Coppa d'Africa. Anche Politano e Juan Jesus non erano al top: non sono alibi, ma una cosa per commentare a 360 gradi il momentaccio".

Possibile un ritiro?

"Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo il da farsi".

Ma niente riflessioni su Mazzarri?

"L'allenatore gode della massima fiducia da parte mia, della società e della squadra. Nessuna riflessione in merito".