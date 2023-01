MELUSO, Italiano si esalta nei momenti di difficoltà

Mauro Meluso, ex ds del Lecce e dello Spezia ai tempi di Italiano, ha parlato così del suo ex allenatore: "Vincenzo è uno che si esalta tanto nei momenti di difficoltà, ma è un allenatore che non vive bene le sconfitte. Ne sta provando diverse per riuscire a trovare meglio la via del gol. In suo aiuto, però, posso dire che la squadra non è stata rinforza dal mercato estivo rispetto all'anno scorso. Non dobbiamo nemmeno dimenticarci che prima dell'arrivo di Italiano la Fiorentina ha lottato anni e anni per restare in Serie A. I calciatori lo seguono sempre come se fossero i suoi discepoli e questo mi fa ben sperare".