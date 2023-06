MELUSO, Italiano ha fatto un capolavoro: ecco perché

FirenzeViola.it

© foto di Ufficio Stampa dello Spezia Calcio

L'ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso ha parlato così del tecnico viola Vincenzo Italiano a “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Queste le sue parole: "Se Italiano è rimasto alla Fiorentina avrà avuto i suoi validi motivi, non entro nel merito. Vincenzo, a Firenze, ha fatto un capolavoro. Rispetto ai suoi predecessori Iachini e Prandelli, è riuscito a cambiare completamente rotta. Dalla lotta per non retrocedere è riuscito a valorizzare calciatori come Vlahovic – fonte di ingente plusvalenza per il club – ed a raccogliere risultati ben più positivi".