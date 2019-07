MEDIAPRO, Obiettivo è essere partner Lega

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - "Il nostro obiettivo è solo essere partner a livello tecnico della Lega Serie A nella gestione del canale di Lega". Così fonti di Mediapro spiegano all'ANSA la posizione del gruppo nella trattativa con la Lega Serie A per i diritti tv del campionato italiano: la volontà è quella di diventare partner come indicato nell'articolo 13 della Legge Melandri. Secondo il colosso televisivo spagnolo-cinese, la gestione dell'eventuale canale sarebbe interamente nelle mani della Lega, così come i ricavi con un flusso in sostanza diretto nelle casse della Serie A, spiegano fonti di Mediapro. Allo stesso modo, anche gli abbonamenti passerebbero direttamente alla Lega, senza essere più gestiti dalle pay-tv come avviene oggi e come è avvenuto negli ultimi anni.