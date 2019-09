MAZZOLA, Bisogna capire dov'è la testa di Chiesa

Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter degli anni ’60 e ’70, è intervenuto oggi, soffermandosi sull’inizio di stagione della Fiorentina: “A Firenze c’è un gruppo di giocatori che sanno giocare a calcio, quindi mi piace. Mi sembra una buonissima squadra. Juventus alla ripresa del campionato? Sarà una battaglia sportiva, si deve lottare dal primo all’ultimo minuto. Fossi in Montella, metterei in campo la miglior squadra possibile, senza pensare troppo agli avversari e a difendere. Chiesa? Federico mi piace moltissimo. La situazione è chiaramente psicologica, bisogna capire dov’è la testa del ragazzo. Adesso occorre che qualcuno gli faccia da psicologo, mi riferisco a Montella e babbo Enrico: loro possono cambiare la testa del ragazzo. Montella? Mi piaceva come giocatore e mi piace come allenatore. Mi piace come imposta la squadra, non condivido le critiche. Adesso deve solo trovare la quadra e ci divertiremo”.