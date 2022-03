MAZZARRI, I recuperi devono essere giocati subito

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV S. VERETOUT A FV, COVID E COMPLEANNO? VI SPIEGO Bufera sull'ex centrocampista viola ora alla Roma, Jordan Veretout, a Montecarlo per festeggiare il compleanno della moglie Sabrina, risultata però positiva al Covid, con un gruppo di parenti arrivati dalla Francia. Domani il giocatore riprenderà gli... Bufera sull'ex centrocampista viola ora alla Roma, Jordan Veretout, a Montecarlo per festeggiare il compleanno della moglie Sabrina, risultata però positiva al Covid, con un gruppo di parenti arrivati dalla Francia. Domani il giocatore riprenderà gli... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi