MATRI, Vlahovic? A Firenze dimostrò di essere da 20-25 gol

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri ha rilasciato una intervista al quotidiano 'Tuttosport' e ha detto che, a suo avviso, i bianconeri quest'anno non sono tra i favoriti per la conquista dello Scudetto: "Vedo una favorita che è l’Inter. Il Napoli mi lascia qualche dubbio: è forte, ma credo che possa pesare molto la partenza di Kim. Il Milan si è molto rinforzato ed è comunque una sorpresa perché con tanti giocatori nuovi ha avuto subito un buon impatto. Poi metto la Juve, l’Atalanta e la Lazio per il quarto posto".

In un altro passaggio, Matri ha poi parlato di Dusan Vlahovic: "Ritrovare Vlahovic al top può essere molto importante, potenzialmente è un giocatore da 20-25 gol a campionato. Lo ha dimostrato alla Fiorentina e anche alla Juventus appena arrivato: a me aveva impressionato perché al di là dei gol si era imposto subito con un atteggiamento da leader che ora rivedo. Ricordo che avevo commentato una partita a Empoli e mi aveva impressionato per come si approcciava a dialogare con la squadra: veramente da veterano. Cosa che non si era vista l’anno scorso, quando i problemi fisici forse gli hanno fatto perdere un po’ di fiducia e di autostima".