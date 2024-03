MATRI, A Firenze mi contestavano, non fu un periodo facile

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In studio a DAZN per commentare Genoa-Monza terminata 2-3 ieri sera, l'ex attaccante Alessandro Matri è tornato sui suoi giorni alla Fiorentina raccontando le dinamiche che ci possono essere quando qualcuno vuole calciare un rigore: "Ricordo a Firenze - ha detto Matri - quando chiesi ad Aquilani di poter calciare un rigore e lui mi rispose un po' incerto ‘Sei sicuro?’. Lo segnai senza problemi. Alla Fiorentina per me non è stato un bel periodo e ricordo che al Franchi mi contestavano".