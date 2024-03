MATRECANO, Barone molto legato alla squadra. I viola...

FirenzeViola.it

Il procuratore Luigi Matrecano intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente, ha parlato così della Fiorentina.

Tre italiane in Europa League e una Conference. Chi può vincerle?

“Io vedo Milan e Roma squadre che possono arrivare in fondo, anche la Fiorentina ovviamente anche se c’è da capire come la squadra assorbirà il grave lutto legato alla scomparsa di Barone che era un uomo molto legato alla squadra. Ma questo potrebbe essere un motivo per avere una spinta in più in questo finale di stagione. Fra le tre vedo la Roma un passetto avanti perché sta facendo bene con De Rossi in panchina”.