Nemanja Matic è finito nel taccuino di tante squadre italiane, tra cui Napoli, Fiorentina e Como. Tuttavia, il tecnico del Lione Pierre Sage, ha ridimensionato queste voci durante la conferenza stampa di oggi: "È un giocatore molto importante per noi, non vogliamo che vada via. Non è questa la strategia del club e penso che non lo sia nemmeno per lui".