MASTELLA, Famiglia Mazzoleni ha interessi a Cagliari

Intervistato da 1 Station Radio, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha anciato accuse pesanti nei confronti dell'arbitro Mazzoleni per i fatti di Benevento-Cagliari: "In Benevento-Cagliari c’è stato un errore di protocollo Var. Questo è un danno per la società e per la città di Benevento. Per ciò che è successo, gli avvocati si stanno già mobilitando per chiedere un risarcimento danni. L’errore è stato commesso, ma Doveri è stato incapace di annullare la chiamata di Mazzoleni. Quest’ultimo è recidivo, a Napoli, in maniera diversa, ha favorito lo stesso Cagliari a discapito nostro. Sarà una coincidenza, ma è molto strano. Un'ammissione di colpa avrebbe placato sicuramente gli animi. Con ciò che è successo, tutta Italia è d’accordo con noi: mia moglie, la senatrice Sandra Lonardo, ha mosso un’interrogazione parlamentare riguardo i fatti accaduti nel match disputato ieri e gli interessi della famiglia Mazzoleni a Cagliari".