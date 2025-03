Massimo Mauro: "Vlahovic va rivalutato in fretta. Basta un po' di fiducia, vedi Kean"

L'ex Juventus, Massimo Mauro, ha parlato della possibilità che Igor Tudor riesca a rilanciare giocatori come Cambiaso, Yildiz e Vlahovic: "Spero di sì - ha proseguito - anche perché rappresentano un capitale per il club. Cambiaso e Yildiz sono i giocatori più preziosi della Juventus, ma entrambi sono stati ereditati dalla precedente dirigenza. Idem Vlahovic, che va rivalutato in fretta. Guardate cosa è successo a Kean in pochi mesi e con un po’ di fiducia in più. Il rischio è che succeda la stessa cosa con Vlahovic".