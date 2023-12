MASSA, Non sarà fermato. Il VAR Fabbri forse sì

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitraggio di Davide Massa in Genoa-Juventus è stato uno dei più criticati in questo weekend di Serie A e la sua prestazione non è piaciuta a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri. Nonostante ciò, non sembra essere intenzionato a fermare Massa, mentre ci sono valutazioni in corso per il VAR Michael Fabbri.

Questo perché è chiaro che non avrebbe cancellato il fischio dell'arbitro in caso fosse arrivato, ma è altrettanto vero che, considerato il braccio che non va deliberatamente verso il pallone, la carambola stessa (non dirimente, sia chiaro) ecco che è stata partorita la valutazione errata e che Fabbri avrebbe avallato. A riportarlo è gazzetta.it.