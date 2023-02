MASINI, Tifosi hanno diritto di criticare. Manca il gioco

Questo pomeriggio Marco Masini, cantante e noto tifosi della Fiorentina, ha parlato della grande sfida di domani tra Juventus e Fiorentina. Queste le sue parole: “Probabilmente domani capiremo tutti di che pasta è fatta la Fiorentina. Affrontare la Juventus in questo momento sarà veramente complicato. In campionato i viola sono molto indietro, come i bianconeri, ma i percorsi in Conference e Coppa Italia potrebbero dare tutt’altro senso a questa stagione".

Sulle lamentele dei tifosi: "Sono dell’idea che stigmatizzare la situazione va bene, ma non credo che vadano criticati i tifosi. Pagando il biglietto il tifoso ha sempre il diritto di esprimere il suo parere in qualche modo, finché si resta nei limiti ovviamente. Adesso alla Fiorentina manca un gioco: in questa stagione crea molte occasioni, ma senza un criterio logico. Ci vorrebbe un po’ più di cinismo, magari uno più abituato a fare gol. Come ad esempio Vlahovic”.