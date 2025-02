Masini porta la Fiorentina a Sanremo: "Il mio posto felice è il Franchi, il mio sogno vincere lo scudetto"

Il cantante fiorentino Marco Masini è a Sanremo dove stasera si esibirà al Festival nella serata dei duetti, con Fedez. Intervistato brevemente dalla radio Rete 105 Masini ha risposto alle domande da grande tifoso della Fiorentina: "Il mio posto felice? E' lo stadio Artemio Franchi. Il mio sogno da realizzare? Vincere lo scudetto. L'ho visto da piccolino nel 69 e non me lo sono goduto, se lo vincessi ora con la Fiorentina me lo godrei".