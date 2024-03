MARTORELLI, Zaniolo? Un gran talento: deve giocare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli su un obiettivo di mercato della Fiorentina come Nicolò Zaniolo, attenzionato anche dalla Lazio: "Mi auguro per il ragazzo soprattutto che possa trovare una consacrazione. Negli ultimi anni non ha avuto la possibilità di giocare con continuità. È un giocatore talentuoso che ha bisogno di giocare e dimostrare tutto il suo valore”.

Come vedrebbe il trasferimento alla Lazio?

“Sarebbe una situazione difficile sul piano ambientale. Viene da una squadra con cui c’è una rivalità importantissima. Dovrebbe arrivare e dimostrare subito”.