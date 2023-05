MARTORELLI, Spero che giovedì sia la serata di Nico

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il procuratore Giacomo Martorelli ha parlato in vista del match di ritorno contro il Basilea e sul rendimento di Nico Gonzalez. Queste le sue dichiarazioni: "Con la qualità che ha la Fiorentina, penso che le possibilità di qualificazione in finale di Conference siano ancora al 50 e 50. La viola sa proporre il proprio gioco e sa creare occasioni ovunque, quindi ci sono ancora tutte le condizioni per poter passare il turno. Non dimentichiamoci, inoltre, che l'età media della Fiorentina è più alta di quella del Basilea, e che in partite come questa potrebbe essere decisiva. Loro hanno una formazione composta da giovani e se le cose dovessero mettersi male potrebbero andare in difficoltà".

Su Nico: "Deve tornare al gol per ritrovare l'autostima. Arriva spesso nei pressi della porta avversaria, ma non riesce a concretizzare. Mi auguro che giovedì sia l'occasione giusta per dimostrare tutto il suo potenziale".

Su Italiano: "Sono sicuro che avesse analizzato il Basilea nei minimi dettagli, anche prima dell'andata. La sua natura è quella di comandare il gioco ed è lì che deve alzare l'asticella e limitare gli errori, perché altrimenti se sbagli un passaggio gli avversari ti puniscono subito".