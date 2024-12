MARTORELLI, Frendrup? Può fare bene con Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, Frendrup sarebbe funzionale?

"E' un giocatore che potrebbe fare al caso. Ha quantità, qualità, esperienza. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino. Ok, però bisogna anche capire il Genoa, perché va bene vendere giocatori importanti ma bisogna anche salvarsi...".