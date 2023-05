MAROTTA, Rischio pensare al City in C. Italia? Vi spiego

FirenzeViola.it

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport, affrontando tanti temi, tra cui la finale contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Nello sport bisogna giocare fino in fondo ogni partecipazione, abbiamo grande rispetto e timore per un grande colosso come il Manchester City, un colosso in termini di fatturato e potenzialità tecnica. Quando si hanno grandi appuntamenti è normale che la testa va lì, è un rischio sportivo. Sta ai giocatori, allenatore e società trovare la giusta concentrazione per tutti gli impegni. Mercoledì c'è un appuntamento di grandissimo prestigio e ci teniamo. Sono sicuro che i giocatori affronteranno la giusta motivazione contro una Fiorentina di altissimo livello".