FirenzeViola.it

In campo in questi minuti Inter e Napoli, nel pre-gara l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha rivolto un pensiero a Joe Barone: "Abbiamo appreso la brutta notizia che riguarda il collega Joe Barone e vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento così difficile", le parole a Dazn.