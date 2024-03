MAROCCO, Regragui convoca Brahim Diaz. Amrabat ok

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Walid Regragui, CT del Marocco, ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni di marzo contro Angola e Mauritania. Prima chiamata per Brahim Diaz, ex Milan che alla fine ha scelto di non aspettare più la Spagna e di difendere i colori del Paese di origine dei genitori. Convocato anche Sofyan Amrabat, attualmente al Manchester United in prestito dalla Fiorentina.

Portieri: Yassine Bounou, Munir El Kajoui e El Mehdi Benabid .

Difensori: Nayef Aguerd, Abdelkabir Abqar, Achraf Dari, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Yahya Attiat Allah e Youssef Lekhedim .

Centrocampisti: Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Bilal, El Khannouss, Amir Richardson e Azzedine Ounahi .

Attaccanti: Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri