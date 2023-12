MAROCCO, Convocati per Coppa Africa: c'è Amrabat

FirenzeViola.it

Il Marocco ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa che andrà in scena in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. Nella lista diramata dal commissario tecnico Walid Regragui, recentemente eletto come allenatore dell'anno in Africa, c'è Sofyan Amrabat, il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina. Non c'è invece un ex viola come Maleh che era tra i pre convocati. Di seguito la lista completa.

Portieri - Yassine Bounou, Munir Mohamedi, El Mehdi Benabid.

Difensori - Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Yunis Abdelhamid, Chadi Riad, Abdel Abqar, Mohamed Chibi.

Centrocampo - Amir Richardson, Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Selim Amallah, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Amine Harit.

Attaccanti - Hakim Ziyech, Amine Adli, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi.