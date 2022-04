MARINO, Viola, che cattiveria. Non credevo Napoli ko

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, JUV-FIO: IL SETTORE OSPITI È GIÀ TUTTO SOLD-OUT La vendita libera dei tagliandi per il settore ospiti di Juventus-Fiorentina è già terminata: nel giro di poche ore infatti - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - i circa 2mila tagliandi messi a disposizione dal club bianconero (da stamani alle 10)... La vendita libera dei tagliandi per il settore ospiti di Juventus-Fiorentina è già terminata: nel giro di poche ore infatti - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - i circa 2mila tagliandi messi a disposizione dal club bianconero (da stamani alle 10)... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL TUO MIGLIORE DI NAPOLI-FIORENTINA 2-3 Vittoria storica della Fiorentina, che rilancia ulteriormente le proprie ambizioni d'Europa vincendo 2-3 al Maradona di Napoli. Tante le prestazioni degne di nota, anche se vi chiediamo, al solito, di indicare un vostro migliore in... Vittoria storica della Fiorentina, che rilancia ulteriormente le proprie ambizioni d'Europa vincendo 2-3 al Maradona di Napoli. Tante le prestazioni degne di nota, anche se vi chiediamo, al solito, di indicare un vostro migliore in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi