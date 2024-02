MARINO, Belotti può aiutare a raggiungere la Champions

Fonte: Rai Radio 1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, decano dei dirigenti sportivi italiani, ha fatto un bilancio complessivo sulla finestra invernale di calciomercato: "Baldanzi alla Roma, che ne pensa? "È un giocatore da Roma, non solo per il presente ma anche in prospettiva. Ancora non ha espresso al meglio tutte le sue potenzialità. È un ragazzo che può giocare dovunque dal centrocampo in su, la sua massima espressione è da trequartista, si incastrerebbe bene nel gioco di De Rossi. Pur non essendo un giocatore fisico, compensa con una grande tecnica ed è dotato di un tiro portentoso".

Un bilancio su chi si è mosso meglio?

"Napoli e Roma si sono mosse molto bene. Occhio anche alla Fiorentina, aggiungere Belotti al suo attacco può aiutarla a raggiungere il quarto posto in campionato".