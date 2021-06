MARINO, Affare De Paul-Atletico in dirittura d'arrivo

Pierpaolo Marino torna sui suoi passi. E in una nuova intervista - dopo aver parlato di distanza notevole per il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid - precisa che la trattativa coi colchoneros è ormai in dirittura d'arrivo: "L'affare non è ancora concluso ma in dirittura d'arrivo, al momento parliamo ancora di un grande giocatore dell'Udinese. E' giusto che a 27 anni voglia andar via e quando accadrà ci faremo trovare pronti per sostituirlo", ha detto ai microfoni di 'Tutti Convocati'. "Se non ci sono i contratti firmati e le limature di alcuni aspetti....l'Atletico è in vantaggio su DePaul ma non ha ancora chiuso nulla, altrimenti sarebbero arrivate le ufficialità".

Alle parole del dirigente dell'Udinese Marino c'è, inoltre, da aggiungere la tranquillità dell'entourage di De Paul e dell'Atletico Madrid per una trattativa virtualmente chiusa: per l'argentino contratto da 3.5 milioni di euro a stagione, per l'Udinese 35 milioni di euro più 3 di bonus.