MARELLI, Rigore discutibile. Se assegnato prevede il giallo

NOTIZIE DI FV VA TROVATA UNA SOLUZIONE. UNA BELLA VIOLA MA COSI' CI FACCIAMO DEL MALE A voi consola sentir dire che la Fiorentina ha messo sotto la Roma, una squadra ritrovata e in grande forma? A me no, anzi mi fa incavolare ancora di più perché mi chiedo come si possa anche stavolta aver buttato via punti importanti. Come è successo lo... A voi consola sentir dire che la Fiorentina ha messo sotto la Roma, una squadra ritrovata e in grande forma? A me no, anzi mi fa incavolare ancora di più perché mi chiedo come si possa anche stavolta aver buttato via punti importanti. Come è successo lo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi