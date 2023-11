MARELLI, Condotta violenta di Saelemaekers: era da rosso

FirenzeViola.it

Nelle analisi post partita di Fiorentina Bologna degli studi di DAZN l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato di un grave errore del VAR nel non richiamare Maresca nel contatto che ha visti coinvolti Saelemaekers e Nico Gonzalez. Queste le sue parole: “L'episodio più grave dal punto di vista arbitrale accaduto durante la gara, è quello relativo all'intervento di Saelemaekers su Gonzalez.

Da parte del giocatore rossoblu c'è condotta violenta, perché carica il pugno nei confronti dell'avversario e quindi doveva essere espulso e non ammonito. La colpa non è di Maresca, perché la sua posizione non è ottimale nella circostanza, doveva essere il Var ad intervenire e a segnalare all'arbitro l'episodio".