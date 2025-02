Marcolin e la vittoria dell'Inter sui viola: "Ho visto un Inzaghi nervoso a fine partita"

Dario Marcolin, ex calciatore oggi opinionista, su Radio Kiss Kiss ha parlato della corsa scudetto commentando brevemente anche la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Ho visto un Inzaghi nervoso a fine partita con la Fiorentina. Napoli? Non parlo di Scudetto sennò Conte mi chiama (ride ndr.), però vedo il Napoli in vantaggio rispetto all’Inter proprio perché in panchina c’è Conte. A Roma ho visto un atteggiamento sbagliato, forse Anguissa è quello che sta soffrendo di più. Con l’Udinese ha trovato l’unica squadra ‘tedesca’ del nostro campionato, è una squadra che si allena, che ha gamba e che ha interpreti da 1.90 cm.

La cosa su cui il Napoli si deve interrogare è la gestione del vantaggio".