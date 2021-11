MARCHIONNI, Viola, a Torino spensierata. Castro...

L'ex centrocampista di Fiorentina e Juve, Marco Marchionni, ha parlato dei temi dell'attualità viol. Ecco le sue parole: "Castrovilli adattato esterno? Credo che abbia diverse caratteristiche ma l'allenatore lo vede e sa se può vederlo in quel ruolo, fare l'esterno non è facile, devi fare determinati movimenti, ma lui può ricoprire vari ruolo credo".

Strada viola giusta? "Ce lo auguriamo perché Firenze pretende e ha scelto un tecnico che sa far giocare la squadra. Poi ci possono essere intoppi ma ha indirizzato bene la squadra, il tempo gli darà ragione. Identità e gioco ovunque come per la mia Fiorentina e non solo? Gli allenatori bravi portano a giocare a calcio, Prandelli era un maestro ci faceva giocare in modo corale tirando fuori le qualità dei singoli, come sta facendo ora Italiano. Avere un buon allenatore che fa giocare a calcio oggi è importante, Italiano è un emergente ma ha già fatto vedere di che pasta è fatto".

Sottil? "Più si gioca e più si acquisiscono atteggiamenti giusti, gli verrà normale di tenere la palla e così via, ha trovato l'allenatore giusto per farlo crescere, come è accaduto con Vlahovic. La Fiorentina avendo preso un tecnico che fa giocare a calcio la squadra ha bisogno anche di giocatori che sanno giocare a calcio"

La Juve in difficoltà è un pericolo? "Ora sta meglio la Fiorentina ed è un vantaggio ma dipende da come giocherà la Juve. La squadra viola può essere spensierata e mettere in difficoltà la Juve girando velocemente la palla, la sua personalità può creare problemi alla Juve. Solo dall'interno possono capire cosa sta succedendo alla Juve, può essere un momento, a volte ci vuole di più a ingranare. La Juve ha tanta strada da fare che non può essere quella delle ultime partite se vuole uscirne fuori"