MARCHETTI, Viola? Bisogna rivalutare il concetto di ko

Luca Marchetti, esperto di mercato per Sky nonché editorialista di TMW, durante il pomeriggio di TMW Radio si è espresso anche sul futuro della panchina della Fiorentina:

A Firenze si è concluso un ciclo?

“Per la Fiorentina capisco la delusione per non aver vinto il trofeo, ma questo gruppo ha dimostrato il proprio valore e la propria qualità. Ha giocato il massimo delle partite in questi due anni, tranne la finale di Coppa Italia quest’anno. Ha perso da sfavorita la finale con l’Inter lo scorso anno, nelle due finali di Conference obiettivamente con l’Olympiacos è stata una brutta partita per meriti dei greci. Hanno saputo sfruttare le occasioni al contrario della Fiorentina, capisco la delusione ma non la rabbia. In Italia bisogna rivalutare il concetto di sconfitta, non si può passare da eroi a fessi per il risultato di una partita. Se la Fiorentina avesse vinto cosa avremmo detto? Se l’Atalanta avesse perso avremmo detto le stesse cose dette dopo la vittoria con il Leverkusen? Avrebbe dovuto ricevere gli stessi complimenti, poi il risultato influisce specialmente per i tifosi. La possibilità di vincere un trofeo conta, ma non può essere tutto brutto e tutto da buttare”.