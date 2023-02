MARCA, L'Atletico cerca i 40 milioni per Amrabat

Dalla Spagna i quotidiani continuano a parlare dell'interesse di alcune big per il centrocampista viola Sofyan Amrabat. In particolare oggi Marca sottolinea come il marocchino sia l'obiettivo dell'Atletico Madrid per rinforzare un reparto che sta facendo acqua in questa stagione. Con il Cholo Simeone sottolinea il quotidiano spagnolo Amrabat ritroverebbe un gioco simile a quelloche lo ha valorizzato nel Marocco durante i Mondiali.

Se Amrabat è alla terza stagione nella Fiorentina appare sempre più chiaro che non resterà nell'estate 2023 con il club viola che ha alzato il prezzo a 40 milioni. L'Atletico avrebbe però necessità di reperire questi soldi con una cessione e il nome più accreditato è il campione del mondo Rodrigo De Paul. Ma, chiosa Marca - oltre al prezzo elevato resta la concorrenza del Barcellona che lo voleva portare in blaugrana già a gennaio, per un innesto complementare a Gavi e Pedri.