MARANI, Baggio? A Firenze gli anni più interessanti

Matteo Marani, giornalista ed autore del documentario "Il Caso Baggio" in onda su Sky Sport ha parlato così dell'ex giocatore viola: "La storia più interessante di questo campione sono sicuramente i cinque anni vissuti a Firenze e la conclusione del rapporto. Gli interessi politici hanno stravolto la sua carriera: il 18 maggio a Modena, mentre in piazza Savonarola succedeva di tutto, il giocatore in conferenza stampa ha parlato ai tifosi fiorentini dicendo di aver fatto il possibile per rimanere a Firenze. È stato uno spartiacque, da quel trasferimento è iniziata l’era dei grandi capitali, adesso è scontato che se un giocatore si afferma in una "piccola", nel giro di poche stagioni passerà in una grande squadra, mentre prima esistevano i vari Antognoni e Bulgarelli".