MARADONA, In isolamento: l'assistente è positivo

BUENOS AIRES, 27 OTT - Venerdì Diego Armando Maradona compie 60 anni, ma rischia di non poterli festeggiare. Infatti l'ex 'Pibe de Oro', e attuale allenatore del Gimnasia y Esgrima di La Plata, è stato messo in isolamento, nella sua abitazione, dopo che uno dei suoi assistenti che aveva un po' di febbre e tosse, ha fatto il tampone risultando positivo al Covid-19. Ne ha dato notizia il club. Ora anche Maradona, che ha avuto ripetuti contatti con questo assistente, verrà sottoposto a tampone. Rischi quindi di perdersi la partita di Coppa nazionale contro il Patronato, in programma proprio venerdì, in occasione della quale erano previsti speciali festeggiamenti in campo per celebrare il compleanno dell'ex fuoriclasse. Maradona per le sue condizioni di salute è considerato un paziente a rischio e per questo viene tenuto particolarmente sotto controllo dai suoi medici. In occasione della recente amichevole contro il San Lorenzo (squadra del cuore di Papa Bergoglio) è andato in panchina con una speciale visiera, simile a quella del casco degli astronauti, e l'immagine ha fatto il giro di tutti i media argentini