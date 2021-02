MARADONA, Dalma: "Dopo audio Luque ho vomitato"

INDISCREZIONI DI FV BENASSI, NIENTE FIRENZE: RIENTRA ALL'HELLAS VERONA Tramonta l'ipotesi che era ventilata nelle ultime settimane di un possibile ritorno anticipato di Marco Benassi alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il centrocampista il cui recupero dall'infortunio sta procedendo bene... Tramonta l'ipotesi che era ventilata nelle ultime settimane di un possibile ritorno anticipato di Marco Benassi alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il centrocampista il cui recupero dall'infortunio sta procedendo bene... NOTIZIE DI FV TOP FV, RIBERY IL MIGLIORE A TORINO. BONAVENTURA 2° Franck Ribery torna al gol e anche alla vittoria nella votazione del Premio Top FirenzeViola.it, ottenendo il maggior numero di preferenze sui 1188 votanti totali. Il francese, autore della rete viola nell'1-1 in casa del Torino, è stato eletto come migliore dal... Franck Ribery torna al gol e anche alla vittoria nella votazione del Premio Top FirenzeViola.it, ottenendo il maggior numero di preferenze sui 1188 votanti totali. Il francese, autore della rete viola nell'1-1 in casa del Torino, è stato eletto come migliore dal... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi