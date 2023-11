MARACANÀ, Caos, scontri e arresti prima di Bra-Arg

FirenzeViola.it

Brasile-Argentina è da sempre una sfida ad altissime temperature, specie sugli spalti. E anche quello della notte, non è stato un match diverso a livello di temperamento. La gara infatti è iniziata mezz'ora in ritardo, tutto è partito dal momento degli inni nazionali. Come riporta gazzetta.it, sono piovuti fischi dei padroni di casa nei confronti degli ospiti e risse inevitabili tra tifoserie che - a differenza delle partite di club - stavolta non sono isolate.

La Seleccion ha momentaneamente lasciato il campo per avvicinarsi alle tribune del Maracanà. Si corre, ci si picchia, volano i seggiolini dello stadio. Le forze dell'ordine prendono dei tifosi a manganellate. Emiliano Martínez, portiere argentino, prova pure a strappare un manganello da un poliziotto, ma viene fermato. L'Argentina rientra negli spogliatoio, viene allestito un cordone di agenti di sicurezza per isolare i tifosi ospiti da quelli di casa. Otto persone vengono arrestate. Poi, con 30 minuti di ritardo, inizia la gara vinta dall'Albiceleste, con Nico Gonzalez in campo gli ultimi 20 minuti.