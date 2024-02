MANOLAS, Il difensore greco è sbarcato a Salerno

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesimo colpo messo a segno da uno scatenato Walter Sabatini, anche a mercato finito. Dopo l'arrivo di Jerome Boateng ecco un altro tassello importante per rinforzare il reparto difensivo della Salernitana. Il calciatore greco sosterrà in giornata le visite mediche, per poi unirsi al gruppo di mister Nicola. "Molto contento di essere tornato. Forza Salernitana!". Queste le prime parole rilasciate ai microfoni di SkySport del difensore greco ex Roma e Napoli.