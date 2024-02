MANOLAS, Domani sarà a Salerno per le visite mediche

FirenzeViola.it

Kostas Manolas si avvicina alla Salernitana. Il classe 1991, rimasto svincolato lo scorso 16 gennaio dopo aver risolto il contratto che lo legava agli emiratini dello Sharijah, domani sarà a Salerno per definire. Le parti hanno raggiunto l'accordo verbale, ora non restano che i documenti da firmare, rivela la redazione di Sky: il contratto sarà fino al 30 giugno prossimo, con opzione per allungare ulteriormente in caso di permanenza in Serie A della squadra di Filippo Inzaghi.