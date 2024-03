MANDRAGORA, Vittoria di carattere. Il campo non sia un alibi

FirenzeViola.it

Rolando Mandragora, dopo il match contro il Maccabi Haifa, ha parlato in zona mista: “È stata una vittoria di carattere. Siamo stati bravi a restare in partita nonostante lo svantaggio. Il campo non ci ha aiutati ma abbiamo fatto una bella gara. È una vittoria che ci teniamo stretta in vista del ritorno. Vogliamo la qualificazione per proseguire con gli obiettivi stagionali”.

Il terreno di gioco vi ha penalizzati?

“Si, ma non dev’essere un alibi. Noi dobbiamo essere pronti anche a questo tipo di partite. E stasera lo abbiamo dimostrato. Ora ci concentreremo alla partita contro la Roma e poi nuovamente al match contro il Maccabi”.

Il gol?

“È stata una bellissima azione con Nico e Biraghi. Sono contento di aver finalizzato nel migliore dei modi per il bene comune”.