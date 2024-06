MANDRAGORA, Silenzio di questi giorni segno di rispetto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pochi minuti fa anche Rolando Mandragora ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, spiegando il silenzio di questi giorni in casa viola e conferma la volontà di voler rimanere a Firenze almeno per un altro anno: "La stagione è arrivata al capolinea e l’anno prossimo avremo da battagliare ancora di più!

Sono convinto che lo faremo tutti insieme,da Fiorentina!️

GRAZIE PER IL SOSTEGNO VIOLA!️".