MANDRAGORA, Penalizzati da un episodio, è un peccato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola ha commentato il pareggio odierno con l’Empoli: “Abbiamo avuto un buon approccio, è un peccato non portare a casa la vittoria, era quello per cui ci eravamo preparati. Adesso tocca rimboccarsi le maniche e lavorare per preparare la gara con la Lazio”.

Prosegue: “Siamo partiti bene trovando il vantaggio. Ripeto, è un peccato non aver trovato la vittoria che cercavamo. Dispiace”.

Sempre tanti tifosi al seguito.

“Ci seguono sempre tantissimi, il dispiacere è soprattutto per loro. È come se giocassimo sempre in casa, volevamo regalargli una gioia. Ma lavoriamo costantemente per portare il nome di Firenze più in alto possibile”.

Cosa è mancato oggi?

“È stato un episodio a penalizzarci, purtroppo nel calcio succede. Eravamo in controllo della partita, purtroppo abbiamo subito un rigore ma come ho detto ci rimboccheremo le maniche per voltare pagina”.

Comunque c'è sempre tempo per rifarsi.

“Assolutamente. Abbiamo voglia di tornare a fare risultato già dalla prossima gara, ciò passerà dal lavoro che facciamo quotidianamente, e posso assicurarvi che lavoriamo sempre come dei matti per far sì che questi risultati siano positivi. Delle volte ci riusciamo, altre meno. Ma siamo i primi a esserne dispiaciuti”.