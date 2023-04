MANDRAGORA, Nizza o Basilea? Una vale l'altra, ora Monza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la qualificazione in semifinale di Conference League: "Sono contento per Sottil, era importante per lui. Purtroppo non abbiamo fatto una buona gara, non l'abbiamo gestita bene ma è importante aver passato il turno. Siamo stati bravi a restare in partita, conquistando il passaggio del turno".

Ora Nizza o Basilea?

"Credo che una valga l'altra, noi dobbiamo archiviare e pensare subito alla trasferta di Monza che sarà altrettanto importante".

Salto di qualità negli ultimi due mesi?

"Questa è una sconfitta che crea dispiacere ma che non deve farci perdere consapevolezza. Dobbiamo continuare con lo stesso ritmo e concentrazione".

Cosa non ha funzionato stasera?

"Non volevamo una partenza del genere, le cose si sono complicate ma siamo rimasti in partita anche se le cose non ci sono riuscite bene. Prendere tre gol in casa è stata una batosta, non ci è mai successo quest'anno ma il passaggio del turno ci dà grande fiducia".